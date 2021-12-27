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Стало известно имя соперника Исмагулова по пятому бою в UFC

  Казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов (23-1) проведет свой пятый бой в феврале. Следующим оппонентом Дамира будет известный файтер из Афганистана Насрат Хакпараст (13-4).

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