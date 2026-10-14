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"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева

"Раздраженный" Трамп тянется к рубильнику: что будет с разведданными для Киева

Президент США Дональд Трамп раздражен ситуацией вокруг украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и может остановить передачу Киеву разведданных для этих атак.

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