Минэкономразвития планирует обязать МФЦ принимать карты Мир

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России намерено обязать многофункциональные центры (МФЦ) с 1 января 2022 года предоставлять гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт (НСПК), являющуюся оператором платежной системы "Мир".
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