Пропали 100 тысяч работников: в Саудовской Аравии приостановилась стройка города за триллион долларов

Саудовская Аравия вложила триллион долларов в строительство мегаполиса будущего посреди пустыни. NEOM обещал стать символом инновационного прорыва, но в итоге уже стартовавший проект столкнулся с серьезными трудностями.
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