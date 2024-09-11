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TRENDYMEN

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Пропали 100 тысяч работников: в Саудовской Аравии приостановилась стройка города за триллион долларов

Пропали 100 тысяч работников: в Саудовской Аравии приостановилась стройка города за триллион долларов

Саудовская Аравия вложила триллион долларов в строительство мегаполиса будущего посреди пустыни. NEOM обещал стать символом инновационного прорыва, но в итоге уже стартовавший проект столкнулся с серьезными трудностями.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  зачем такое  дерьмо  бомжа  постить? Не смешно, а противно.
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17 час.
РОМАН Молчанов
А капитализмус,это и есть полная хрень.Ложь и обман. Сплошное враньЁ !Какие нахрен города ? У нас давно с пелёнок все улицы метут.
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17 час.
Karmadon
Все подобные &quot;прожекты&quot; заточены под одно: распил бабла.
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17 час.

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