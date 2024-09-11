Пропали 100 тысяч работников: в Саудовской Аравии приостановилась стройка города за триллион долларов

А зачем такое дерьмо бомжа постить? Не смешно, а противно.

РОМАН Молчанов

А капитализмус,это и есть полная хрень.Ложь и обман. Сплошное враньЁ !Какие нахрен города ? У нас давно с пелёнок все улицы метут.