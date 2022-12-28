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«Я думал, что мы выиграли». Дончич объяснил свою реакцию на бросок, который перевел матч в овертайм

«Я думал, что мы выиграли». Дончич объяснил свою реакцию на бросок, который перевел матч в овертайм

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич объяснил свою бурную реакцию на попадание за секунду до конца основного времени матча против «Нью-Йорка».

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