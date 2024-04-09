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Тренер «Аль-Насра»: Роналду был удалён из-за театральной выходки соперника

Тренер «Аль-Насра»: Роналду был удалён из-за театральной выходки соперника

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру отреагировал на удаление нападающего Криштиану Роналду в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

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