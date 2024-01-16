Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Политолог Межевич сравнил выдворяющую пенсионеров Латвию с «бешеной собакой»

Политолог Межевич сравнил выдворяющую пенсионеров Латвию с «бешеной собакой»

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал в беседе со «Звездой», что власти Латвии пытаются создать моноэтничное общество, обрекая государство на гибель.

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Комментарии
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Андрей Корольков
Бешеных собак пристреливают. А моноэтническое государство НАШИХ ВРАГОВ легко можно раздавить паровым катком армии России. Не будет моральных угрызений совести. НИКАКИХ.
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20 час.

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