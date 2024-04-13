Сенатор Рогозин пригрозил ВСУ ответом на удар по Токмаку Запорожской области

Вы мудак не понимаете кто укропы?Это негодяи которым плеватт и на Украину и на Росмию,потому что таких тварей приютит Европа.Они там жить не планируют.Это система,Рогозин с такими ничего сделать не может.Если украинцы рушит Украиеу,о чем говорить? Всё понятно!

ЛК

Любовь Кузьмина

И кто только не угрожает? Я было думала Рогозин умнее немного, все таки высоко сидит, а он вроде Д.А Медведева. Тот тоже уже всех укрофашистов перебил и за НАТО взялся. Рогозин до НАТО пока не добрался, но подождем и НАТО будет бить. Весело жить с такими.