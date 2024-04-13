Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин пригрозил Вооруженным силам Украины ответом на удар, нанесенный по городу Токмаку Запорожской области.
Сенатор Рогозин пригрозил ВСУ ответом на удар по Токмаку Запорожской области
Комментарии
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Eduard
Территории брать надо,ничего им не оставлять,что бы неоткуда бомбить нас было)
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6 час.
Eduard
Вы мудак не понимаете кто укропы?Это негодяи которым плеватт и на Украину и на Росмию,потому что таких тварей приютит Европа.Они там жить не планируют.Это система,Рогозин с такими ничего сделать не может.Если украинцы рушит Украиеу,о чем говорить? Всё понятно!
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6 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
И кто только не угрожает? Я было думала Рогозин умнее немного, все таки высоко сидит, а он вроде Д.А Медведева. Тот тоже уже всех укрофашистов перебил и за НАТО взялся. Рогозин до НАТО пока не добрался, но подождем и НАТО будет бить. Весело жить с такими.
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6 час.
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