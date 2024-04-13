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Сенатор Рогозин пригрозил ВСУ ответом на удар по Токмаку Запорожской области

Сенатор Рогозин пригрозил ВСУ ответом на удар по Токмаку Запорожской области

Член Совета Федерации Дмитрий Рогозин пригрозил Вооруженным силам Украины ответом на удар, нанесенный по городу Токмаку Запорожской области.

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Комментарии
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Eduard
Территории брать надо,ничего им не оставлять,что бы неоткуда бомбить нас было)
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6 час.
Eduard
Вы мудак не понимаете кто укропы?Это негодяи которым плеватт и на Украину и на Росмию,потому что таких тварей приютит Европа.Они там жить не планируют.Это система,Рогозин с такими ничего сделать не может.Если украинцы рушит Украиеу,о чем говорить? Всё понятно!
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6 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
И кто только не угрожает? Я было думала Рогозин умнее немного, все таки высоко сидит, а он вроде Д.А Медведева. Тот тоже уже всех укрофашистов перебил  и за НАТО взялся. Рогозин до НАТО пока не добрался, но подождем и НАТО будет бить. Весело жить с такими.
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6 час.

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