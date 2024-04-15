Фотограф сделал уникальный снимок, но понял это только дома

Стая скворцов собралась в форму огромной птицы / © Daniel Biber / lensculture Правда, Бибер в момент съемки не понял, что произошло, и увидел великолепный снимок силуэта огромной птицы только, когда вернулся домой.
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