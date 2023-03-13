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Сериал The Last of Us обошел по просмотрам популярный «Дом дракона»

Сериал The Last of Us обошел по просмотрам популярный «Дом дракона»

Экранизация видеоигры The Last of Us собрала аудиторию около 30,4 млн человек. Таким образом сериал побил предыдущий рекорд, который принадлежал приквелу «Игры престолов» — «Дому дракона».

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