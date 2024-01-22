."при ближайшем рассмотрении дел оказывается: не за три колоска с поля, а за 30 мешков зерна, не за анекдот, а за призывы к активному сопротивлению власти".
Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году
Комментарии
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Тим Греков
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9 час.
Тим Греков
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9 час.
Анатолий Федоров
Это написала женщина. Не верю. Если она носит женскую одежду, внутри у нее упырь. Надо же, расстреляли нашего отца, нашу семью (напомню, мне было 3 года, я средний) потом реабилитировали. А эта Бреслова ( с фамилией видимо произошла ошибка, в селе их род, видимо, называли БЕСОВЫ), жалеет, что нас детей не расстреляет. Да, страна наша катиться и катиться вниз благодаря таким бресловым.
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1 час.
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