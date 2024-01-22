Из кого формируют миллионные списки "невинных", репрессированных в 1937 году

Анатолий Федоров

Это написала женщина. Не верю. Если она носит женскую одежду, внутри у нее упырь. Надо же, расстреляли нашего отца, нашу семью (напомню, мне было 3 года, я средний) потом реабилитировали. А эта Бреслова ( с фамилией видимо произошла ошибка, в селе их род, видимо, называли БЕСОВЫ), жалеет, что нас детей не расстреляет. Да, страна наша катиться и катиться вниз благодаря таким бресловым.