В столичном регионе 7 и 8 декабря ожидаются снегопады

На выходных 7 и 8 декабря температура в Москве опустится до –6 и –7 градусов, отметили синоптики. По словам главы прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в выходные в Московском регионе будет пасмурная погода со снегопадами и потеплением до нуля градусов к воскресенью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии