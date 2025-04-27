«Точно в срок». В России меняются правила пребывания мигрантов

Новые правила для мигрантов вступают в силу 27 апреля 2025 года. Так, приказ Минтруда утверждает список профессий для иностранцев — квалифицированных специалистов, претендующих на получение вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.
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