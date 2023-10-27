Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ. С такой инициативой выступили в Минюсте. Заключить брак можно будет при соблюдении ряда условий: если молодожены граждане России и ранее не состояли в браке, либо он был расторгнут на территории страны.
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