Россиянам могут разрешить жениться и разводиться через МФЦ. С такой инициативой выступили в Минюсте. Заключить брак можно будет при соблюдении ряда условий: если молодожены граждане России и ранее не состояли в браке, либо он был расторгнут на территории страны.