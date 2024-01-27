В Германии прошли акции протеста против ультраправой партии

В Германии произошли массовые митинги, в рамках которых участвующие выразили протест в связи с деятельностью ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую обвиняют в фашизации государства.
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