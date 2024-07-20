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Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил в статье для Daily Mail свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп.

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