Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил в статье для Daily Mail свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп.
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