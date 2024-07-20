Джонсон предложил отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

Джонсон допустил отказ от требования возвращения Украине границ 1991 года Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изложил в статье для Daily Mail свое видение, как может закончиться конфликт на Украине, если в США к власти придет республиканец Дональд Трамп.