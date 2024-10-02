«Настроение может меняться за секунду от эйфории до состояния, как будто умер кто-то близкий»: что необходимо знать о жизни с эпилепсией

Эпилепсия — это неврологическое заболевание с повторяющимися непроизвольными приступами. По данным ВОЗ, эпилепсией страдают около 50 миллионов человек по всему миру, что делает ее одним из самых распространенных неврологических заболеваний.
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