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Регионы России

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Умар Нурмагомедов потерял три позиции в рейтинге UFC после нокаута от китайца

Умар Нурмагомедов потерял три позиции в рейтинге UFC после нокаута от китайца

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов опустился с второго на пятое место в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC в лёгчайшем весе после поражения нокаутом во втором раунде главного боя турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае.

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