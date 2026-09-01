Умар Нурмагомедов потерял три позиции в рейтинге UFC после нокаута от китайца

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Умар Нурмагомедов опустился с второго на пятое место в обновлённом рейтинге лучших бойцов UFC в лёгчайшем весе после поражения нокаутом во втором раунде главного боя турнира UFC Fight Night 286 в Шанхае.