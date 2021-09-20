Девушка использовала парня как скамейку, заставив его встать на колени. Это рыцарство или френдзона

В Сети обсуждают ролик из метро, в котором девушка сидит на парне как на скамейке. Комментаторы всё никак не могут определиться, как относиться к увиденному, и спорят, что перед ними: пример настоящего рыцарства или неэтичное обращение с мужчинами.