Стартовая решетка спринта Формулы 1 в Майами. Начало трансляции – в 18:50 по мск

Стартовая решетка спринта Формулы 1 в Майами. Начало трансляции – в 18:50 по мскОфициальный аккаунт Гран При Майами в соцсетяхПервый день гоночного уик-энда Формулы 1 в Майами позади, впереди спринт, который откроет программу субботы.