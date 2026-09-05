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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолий Чернышов

В Крыму погиб исполнительный директор благотворительного фонда «Народный фронт. Всё для Победы» Анатолий Чернышов

Это невосполнимая утрата, написал в своём Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.  «Настоящий патриот, человек долга и чести, Анатолий Федорович много сделал для поддержки наших воинов, для нашей общей Победы», — добавил он.

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