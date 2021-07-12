Великий и ужасный: два странных брака Альберта Эйнштейна

С нами не соскучишься!ПолитикаВеликий и ужасный: два странных брака Альберта ЭйнштейнаСпутницы гениев нередко становятся не только их музами, но и свидетельницами и заложницами обратной стороны их гениальности.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОтари ХидирбегишвилиХотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи : Мало кто знает, что выдающимся ученым физиком был не импульсивный авантюрист Альберт Эйнштейн, а его первая жена!Именно Милева Марич является основным разработчиком теории относительности, за что по договоренности при разводе Эйнштейн отдал ей весь гонорар Нобелевской премии! Именно она произвела все математические расчеты этой теории ! Об этом стало известно в 1986 году по письмам Эйнштейна к Марич, которые долгое время хранились у их сына Ганса. Именно после этой публикации общество заговорило о том, что у теории относительности, за которую ученый получил Нобелевскую премию, может быть два автора.Именно поэтому после этого открытия Эйнштейн фактически больше не предложил науке ничего гениального! Как известно, отношения с первой женой у Эйнштейна сложилась довольно трагично: талантливая Марич встретила мужчину, который фактически отобрал у нее славу ! Именно поэтому Милева Марич стала скорее тенью Эйнштейна, а не выдающейся ученой! Кроме того, этот профессиональный шарлатан и аферист присвоил и активно использовал открытия великого французского математика Анри Пуанкаре! Думаю, после всего вышесказанного многие со мной согласятся, что на свете нет создания тупее и примитивнее человека, которому можно внушить практически все что угодно и даже то , что палач народов Сталин, который фактически устроил геноцид своему народу, якобы был самым выдающимся деятелем России!!! С уважением, Отари Хидирбегишвили !Анатолий ФедоровЗа последнюю эпоху евреи дали миру двух гениальных авантюристов: в физике - Эйнштейна; В политике - Ленина. В 1962 году в Нью-Орке создали галерею гениальных учёных. Эйнштейн туда не попал. Его "гениальность" держится на СМИ, где, как правило, много евреев. Ни один нормальный учёный к Эйнштейну уважительно не относится. "Антигениальность" Ленина показала жизнь - все его дела и задумки - дурь, их жизнь не поддержала.Комментировать
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