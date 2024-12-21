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Местные жители рассказали о серии взрывов над Сочи

Местные жители рассказали о серии взрывов над Сочи

Над Сочи произошла серия взрывов, об этом Telegram-каналу Shot рассказали местные жители. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.

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