Местные жители рассказали о серии взрывов над Сочи

Над Сочи произошла серия взрывов, об этом Telegram-каналу Shot рассказали местные жители. По предварительным данным, в акватории Черного моря сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам.
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