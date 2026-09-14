В Казани установят мемориальную доску главе Минсельхоза ТАССР Усману Зиганшину

Кабинет Министров Республики Татарстан подготовил постановление об установлении мемориальной доски заслуженному работнику сельского хозяйства РСФСР, министру сельского хозяйства ТАССР (1971–1983) Усману Шагиевичу Зиганшину.
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