Посланник Трампа лично отчитался перед Лукашенко о возвращении Белоруссии американских долгов

США призвали банки разморозить 44 млн долларов, которые являются оплатой американских потребителей за белорусский калий.
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