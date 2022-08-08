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«Урал» к игре с «Факелом», вероятно, будет готовить Евгений Аверьянов в случае отставки Шалимова. Потом могут назначить экс-тренера клуба («РБ-Спорт»)

Стало известно, кто будет новым главным тренером «Урала» в случае отставки Игоря Шалимова. С большой долей вероятности, к матчу 5-го тура Мир РПЛ команду будет готовить Евгений Аверьянов, ассистент Шалимова, сообщает «РБ-Спорт».

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