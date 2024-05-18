Бытует мнение, что Владимир Путин пошел на замену министра обороны в связи с недовольством в армии. И идет это еще со времен Евгения Пригожина.
Почему страны Европы так неохотно платят 2% в бюджет НАТО. Это же - копейки
Комментарии
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Игорь Василевский
При плановой экономике услуги вообще не включались в ВВП. По разным подсчетам стрижка-мытье составляло около 15% от ВВП. Изначально развивалась промышленность производства средств производства. Текстильная, швейная и проч, что шло в социалку, увы, во вторую очередь... НО!! Колбасы категории "В", где мяса следы, не вырабатывалось вообще! А она, с курицей мехобвалки (считай, перетертыми в пыль куриными костями и прочими рогами и шкурой!), увы, кормит наших пенсионеров...
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10 час.
Ирина Манацкова
Странная формулировочка заголовка...замена Белоусова на Шойгу или все-таки Шойгу на Белоусова ?
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9 час.
АР
Александр Р
Это какое такое недовольство в армии автор усмотрел обосновывая в начале статьи назначение Белоусова? Примеры приведите. (Пригожин это ЧВК)
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3 час.
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