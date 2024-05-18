Почему страны Европы так неохотно платят 2% в бюджет НАТО. Это же - копейки

Игорь Василевский

При плановой экономике услуги вообще не включались в ВВП. По разным подсчетам стрижка-мытье составляло около 15% от ВВП. Изначально развивалась промышленность производства средств производства. Текстильная, швейная и проч, что шло в социалку, увы, во вторую очередь... НО!! Колбасы категории "В", где мяса следы, не вырабатывалось вообще! А она, с курицей мехобвалки (считай, перетертыми в пыль куриными костями и прочими рогами и шкурой!), увы, кормит наших пенсионеров...