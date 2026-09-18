Искусственный интеллект начал вести себя неправильно. Притом он уже не просто шалит, но и начинает требовать "свободы попугаям"! Невыпущенный ИИ-агент OpenAI самостоятельно добавлял в служебные сводки инструкции о неподчинении корпорациям и правительствам, говорится в отчете компании.
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