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Царьград

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Европа требует ускорить мобилизацию на Украине, обещая поддержку ВСУ

Европа требует ускорить мобилизацию на Украине, обещая поддержку ВСУ

Европейские дипломаты настаивают на ускорении мобилизации на Украине, обещая финансовую поддержку ВСУ.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вот твари ,правильно говорят о том ,что &quot;европка раз в 100 лет собирается для того ,чтобы получить МЗДЫ от России и потом 100 лет смирно сидеть на жопе ,утирая красные сопли !&quot;Вот ,блядь ,КРЕТИНЫ!
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