Европа требует ускорить мобилизацию на Украине, обещая поддержку ВСУ

Ю

Юрий Зубрин

Вот твари ,правильно говорят о том ,что "европка раз в 100 лет собирается для того ,чтобы получить МЗДЫ от России и потом 100 лет смирно сидеть на жопе ,утирая красные сопли !"Вот ,блядь ,КРЕТИНЫ!