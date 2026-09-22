В Туле предприниматель накопил 18 тысяч непогашенных документов

16 сентября этого года Управление Россельхознадзора по Тульской области вынесло предостережение индивидуальному предпринимателю за несвоевременное погашение электронных ветеринарных сопроводительных документов.
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