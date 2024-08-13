Правительство Венесуэлы заблокировало доступ к криптовалютной бирже Binance, социальной сети X

Правительство Венесуэлы заблокировало доступ к крупнейшей криптобирже Binance, социальной сети X (ранее Twitter) и другим онлайн-сервисам на фоне массовых беспорядков, вызванных спорными результатами президентских выборов.
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