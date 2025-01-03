Силы ПВО сбили дрон над Финским заливом в Ленобласти

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе Лужской губы Финского залива. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко «В районе Лужской губы Финского залива обнаружили БПЛА.
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