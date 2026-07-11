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«Безнадежное дело»: Миршаймер предрек поражение Украины и призвал к переговорам

«Безнадежное дело»: Миршаймер предрек поражение Украины и призвал к переговорам

Известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что продолжение вооруженного конфликта не имеет для Украины никаких рациональных оснований.

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