«Безнадежное дело»: Миршаймер предрек поражение Украины и призвал к переговорам

Известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что продолжение вооруженного конфликта не имеет для Украины никаких рациональных оснований.
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