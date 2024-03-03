Новая Volga 2024: сколько она будет стоить?

Одной из главных новостей отечественного автопрома в прошлом году стал анонс возрожденного автомобиля Volga, который вслед за «Москвичом» должен был вернуться в строй в виде перелицованного клона одной из китайских моделей.
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