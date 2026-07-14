МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

День в истории: 31 год назад песня «Моя Москва» была утверждена гимном Москвы

День в истории: 31 год назад песня «Моя Москва» была утверждена гимном Москвы

14 июля 1995 года официальным гимном Москвы стала песня «Дорогая моя столица (Моя Москва)». Музыку к ней написал советский композитор и дирижер Исаак Дунаевский, а текст — Сергей Агранян и Марк Лисянский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии