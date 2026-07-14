День в истории: 31 год назад песня «Моя Москва» была утверждена гимном Москвы

14 июля 1995 года официальным гимном Москвы стала песня «Дорогая моя столица (Моя Москва)». Музыку к ней написал советский композитор и дирижер Исаак Дунаевский, а текст — Сергей Агранян и Марк Лисянский.
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