ФНС предлагает рассрочку по налогам для граждан с трудностями

Налогоплательщики, которые сталкиваются с временными финансовыми трудностями и не могут платить задолженности, вправе обратиться в Федеральную налоговую службу для получения помощи в виде частичной выплаты долга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии