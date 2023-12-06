Тургеневский мост между Краснодаром и Адыгеей принял под охрану Минтранс России

Тургеневский мост между Краснодаром и Адыгеей принял под охрану Минтранс РоссииВ Краснодаре Тургеневский мост, соединяющий два берега реки Кубань и связывающий краевой центр Кубани и Республику Адыгею, принял под охрану Минтранс России.
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