Тургеневский мост между Краснодаром и Адыгеей принял под охрану Минтранс России

Тургеневский мост между Краснодаром и Адыгеей принял под охрану Минтранс РоссииВ Краснодаре Тургеневский мост, соединяющий два берега реки Кубань и связывающий краевой центр Кубани и Республику Адыгею, принял под охрану Минтранс России.