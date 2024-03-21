⚡ Что глобалисты нам готовят. 5 сценариев развала России от Politico Издание Politico предложило сценарии развития событий в России на 6 лет очередного срока Владимира Путина до сакральной даты глобалистов всех времен и народов – 2030 года.
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