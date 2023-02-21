Павел Карназыцкий: Патриот – тот, кто не предает, а не те, кто кричит о своем «патриотизме»

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Павла Карназыцкого: С 2014 года в Украине официальная пропаганда убеждает граждан, что настоящий патриотизм заключается в поддержке гражданской войны за право европейского выбора.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Павла Карназыцкого: С 2014 года в Украине официальная пропаганда убеждает граждан, что настоящий патриотизм заключается в поддержке гражданской войны за право европейского выбора.
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