Митрополита Илариона отправили на покой в Подмосковье вместо Бразилии

Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся из Чехии в Россию в мае, определен на служение в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье указом Патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, 29 июля написал митрополит в своем Telegram-канале.