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Митрополита Илариона отправили на покой в Подмосковье вместо Бразилии

Митрополита Илариона отправили на покой в Подмосковье вместо Бразилии

Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся из Чехии в Россию в мае, определен на служение в Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье указом Патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, 29 июля написал митрополит в своем Telegram-канале.

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