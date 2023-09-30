Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ФСБ изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

ФСБ изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

ФСБ изъяла у сотрудницы Росреестра 5 млн рублей, 200 украшений и оружие Сотрудники ФСБ раскрыли в Ростовской области мошенническую схему с муниципальной землей, арестована руководительница Чертковского отдела Росреестра.

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