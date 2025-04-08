Пенсионерке из новгородского райцентра Пестово возвращены украденные мошенниками деньги

Как сообщила старший помощник прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, проверку обстоятельств хищения денег у пенсионерки прокуратура Пестовского района провела в связи с её обращением в надзорное ведомство.
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