Глава ведомства поручил доложить по доводам обращения о возможных противоправных действиях в отношении жителя Московской области

В СМИ распространено обращение жителя Московской области к Председателю Следственного комитета России о принятии мер к сотрудникам полиции, которые ненадлежащим образом расследовали уголовное дело и не приняли мер к привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении заявителя грабеж в Ульяновской области два года назад.