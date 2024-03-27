Глава ведомства поручил доложить по доводам обращения о возможных противоправных действиях в отношении жителя Московской области

В СМИ распространено обращение жителя Московской области к Председателю Следственного комитета России о принятии мер к сотрудникам полиции, которые ненадлежащим образом расследовали уголовное дело и не приняли мер к привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении заявителя грабеж в Ульяновской области два года назад.
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