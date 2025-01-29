Картаполов: Госдума подготовит законопроект об индексации военных пенсий

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду, 29 января, сообщил, что правительство подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции и в ближайшее время внесет его на рассмотрение парламентариев.
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