Картаполов: Госдума подготовит законопроект об индексации военных пенсий

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в среду, 29 января, сообщил, что правительство подготовило законопроект о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам на уровень фактической инфляции и в ближайшее время внесет его на рассмотрение парламентариев.