Дорожные работы на проспекте Блюхера займут месяц

В Уссурийске приступили к дорожным работам в районе проспекта Блюхера. До 11 ноября специалистам УПТС предстоит уложить асфальт, бордюры и обновить ливневки, сообщает ИА UssurMedia.
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