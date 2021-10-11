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Дорожные работы на проспекте Блюхера займут месяц

Дорожные работы на проспекте Блюхера займут месяц

В Уссурийске приступили к дорожным работам в районе проспекта Блюхера. До 11 ноября специалистам УПТС предстоит уложить асфальт, бордюры и обновить ливневки, сообщает ИА UssurMedia.

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