В московском регионе на выходных будет тепло, как в сентябре. Сегодня и в субботу в Москве ожидается до плюс 17 градусов, в Подмосковье — до 19 градусов.
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