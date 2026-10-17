When ABC passed on Happy Days the first time around, Garry Marshall's now-iconic sitcom finally made it to air thanks to an anthology series.
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