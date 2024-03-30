Александр Виноградов: «Китай заигрался в долговое финансирование своего экономического роста»

17 марта 6K прочитали Почему КНР все заливает деньгами науку и что будет, когда брать в долг станет уже не у кого В Пекине прошла сессия Всекитайского собрания народных представителей, на которой рассказали о том, куда будет двигаться Поднебесная в ближайшую пятилетку, заявили о «мирном воссоединении» Китая и Тайваня и гонке в области науки и технологий.