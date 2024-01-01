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«Нравятся только свои песни»: AKMAL’ иронично ответил на критику Дробыша

«Нравятся только свои песни»: AKMAL’ иронично ответил на критику Дробыша

Продюсеру Виктору Дробышу, по всей видимости, нравятся только написанные им самим песни. Так иронично на критику знаменитого деятеля российского шоу-бизнеса ответил молодой певец AKMAL’ (Акмаль Ходжаниязов).

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