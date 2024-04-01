Сотрудники рыбоохраны Вологодской области провели удачный рейд

В ходе рейдов на озере Белое в Вологодской области 27 марта сотрудниками рыбоохраны Северо-Западного ТУ Росрыболовства были зафиксированы три серьёзных нарушения Правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна.
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